Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Montag erst einmal durchatmen. Die Eskalation der Lage im Iran sowie die Zuspitzung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bremsen die gute Laune etwas.Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels für den Leitindex Dax mit minus 0,04 Prozent auf 25.251 Punkte einen minimal schwächeren Börsenauftakt. Am Freitag hatte er mit zwischenzeitlich 25.281 Punkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär