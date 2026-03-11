Die Infineon-Aktie wurde in den vergangenen Tagen ordentlich durchgeschüttelt. Neben der angespannten geopolitischen Lage und dem daher von Verunsicherung geprägten Marktumfeld sowie Zahlen von einigen US-Branchenvertretern sorgten bei der DAX-Aktie zwei Analystenstimmen für Impulse in beide Richtungen.Die Aktie von Infineon ist recht dynamisch ins neue Jahr gestartet. Ende Februar erreichte der Titel nach einer 25 Prozent-Rally mit 48,23 Euro den höchsten Stand seit rund 25 Jahren, doch dann folgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
