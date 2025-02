NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Totalenergies nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das vierte Quartal des Öl- und Gaskonzerns sei ein ermutigender erster Schritt zur Wiederherstellung der finanziellen Dynamik gewesen, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass Totalenergies eigenen Angaben zufolge in Sachen einer Börsennotierung auch in den USA Fortschritte bei der Lösung technischer Faktoren gemacht hat. Die Finalisierung könnte zum Jahresende möglich sein, weitere Informationen würden in etwa einem halben Jahr erwartet./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 20:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120271