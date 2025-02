Die Exporte der Paprikasorte Jalapeño von Peru verzeichneten 2024 aufgrund einer erheblichen Verringerung der Lieferungen in die USA eine negative Bilanz, so berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Pixabay Das Land exportierte 4.058 Tonnen Jalapeños im Wert von 6,4 Millionen USD, was einem Mengenrückgang von 37,8 % und einem Wertrückgang von 30,8 % gegenüber dem Vorjahr...

