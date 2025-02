Gold und Rüstung sind derzeit einfach nicht zu bremsen. Der Goldpreis notiert inzwischen ein gutes Stück über der Marke von 2.800 USD. Pünktlich zum Rekordpreis startet Geheimtipp First Nordic Metals sein Bohrprogramm in Schweden. Die Aktie ist angesprungen und Anleger können sich in auf regen Newsflow freuen. Und sogar Gold-Riese Barrick sendet positive Signale und die Aktie kommt in Schwung. "Gold ist wirklich als ultimatives Wertaufbewahrungsmittel angekommen", sagt der Barrick-CEO im Gespräch mit Bloomberg. Komplett unbeeindruckt von den Zoll-Drohungen von Donald Trump zeigen sich auch die Rüstungsaktien. Während Rheinmetall auf Allzeithoch notiert, scheint Renk den Abwärtstrend zu verlassen und endlich aufzuholen. Die Performance von Hensoldt wird jedenfalls deutlich geschlagen. Hält das Momentum an?

