TotalEnergies hat gestern Zahlen für das Schlussquartal 2024 vorgelegt. Diese konnten positiv überraschen. Zudem kündigte der Vorstand an, erneut die Dividende anzuheben. So soll es nun 3,22 Euro je Aktie geben, woraus sich ausgehend vom gestrigen Schlusskurs eine Rendite von 5,6 Prozent errechnet. Zudem hat der Aktienkurs reichlich Aufwärtspotenzial.So hat etwa die kanadische Bank RBC das Kursziel für die Dividendentitel auf 80,00 Euro belassen, was satte 38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau ...

