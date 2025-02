EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis erzielt robustes operatives Ergebnis im ersten Quartal 2024/25 Operatives EBT wächst um rund 17 % auf 130 Mio. € - getrieben durch ein signifikant gesteigertes Metallergebnis, deutlich gestiegene Schwefelsäureerlöse, robuste Erlöse aus dem Absatz von Kupferprodukten und gesunkene Kosten

CEO Dr. Toralf Haag: "Aurubis ist weiter auf Erfolgskurs. Trotz intensiver Investitionen in unser internationales Hüttennetzwerk hat sich der Cashflow positiv entwickelt."

Prognose des operativen EBT für 2024/25 zwischen 300 Mio. € und 400 Mio. € bestätigt Hamburg, 06. Februar 2025 - Die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt, erzielte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 ein robustes operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 130 Mio. € (Vorjahr: 111 Mio. €). Im Segment Multimetal Recycling erreichte Aurubis ein operatives EBT von 27 Mio. € (Vorjahr: 29 Mio. €), das Quartalsergebnis im Segment Custom Smelting and Products belief sich auf 125 Mio. € (Vorjahr: 107 Mio. €). Der operative ROCE (Return on Capital Employed) des Konzerns stieg zum Stichtag am 31. Dezember 2024 auf 11,7 % (Vorjahr: 9,7 %) - er wird unter Berücksichtigung des EBIT der vergangenen vier Quartale ermittelt. Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 339 Mio. € (Vorjahr: 72 Mio. €).* Positiv wirkten sich ein signifikant gesteigertes Metallergebnis durch höhere Metallpreise, deutlich gestiegene Schwefelsäureerlöse, robuste Erlöse aus dem Absatz von Kupferprodukten sowie gesunkene Kosten aus. Diese positiven Effekte überkompensierten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen geringeren Konzentratdurchsatz bei reduzierten Schmelz- und Raffinierlöhnen, leicht niedrigere Erlöse aus der Verarbeitung von Recyclingmaterial sowie gestiegene Abschreibungen und Personalaufwendungen im Zusammenhang mit den Wachstumsinvestitionen. "Mit dem robusten operativen Ergebnis in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres stellen wir unter Beweis: Aurubis ist weiterhin auf Erfolgskurs, unsere Metalle und Produkte sind ein wichtiger Schlüssel für die Energie- und Mobilitätswende," betont Aurubis-Vorstandsvorsitzender Dr. Toralf Haag. "Trotz intensiver Investitionen in unser internationales Hüttennetzwerk hat sich der Cashflow positiv entwickelt. Dies unterstreicht unser solides Geschäftsmodell, das auch in gesamtwirtschaftlich herausfordernden Zeiten erfolgreich ist." Der Netto-Cashflow lag infolge der guten Ertragslage in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 und stichtagsbedingt erhöhten Verbindlichkeiten mit 178 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: -202 Mio. €). Der Netto-Cashflow unterliegt unterjährigen Schwankungen, die sich im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres wieder ausgleichen. Wichtige Meilensteine bei strategischem Wachstumskurs erreicht Aurubis verfolgt das Ziel, die Position als eines der effizientesten und nachhaltigsten Multimetall-Hüttennetzwerke der Welt weiter zu festigen und auszubauen. Hierfür hat das Unternehmen ein wichtiges Etappenziel erreicht: Von den für strategische Projekte genehmigten Investitionen in Höhe von 1,7 Mrd. € wurden mit Abschluss des ersten Quartals 2024/25 rund 1 Mrd. € investiert. Aus diesen Projekten wird zukünftig ein zusätzlicher EBITDA-Beitrag von rund 260 Mio. € pro Jahr erwartet. Seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres hat das Unternehmen weitere Fortschritte bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie erzielt. Ein wesentlicher Meilenstein ist die Eröffnung einer neuen Recyclinganlage am belgischen Aurubis-Standort in Olen. In dem hydrometallurgischen Prozess werden wertvolle Metalle wie Nickel und Kupfer wiedergewonnen. Mit der neuen Anlage hält Aurubis noch mehr strategisch relevante Metalle für die europäische Industrie im Wertkreislauf. Anfang Januar feierte das Unternehmen zudem den symbolischen Start der Ausbaustufe seines Industriewärmeprojekts am Standort Hamburg. Künftig wird Aurubis so bis zu 28.000 Hamburger Haushalte CO 2 -neutral heizen können und bis zu 120.000 Tonnen CO 2 -Emissionen einsparen. Das Projekt ist in seiner Größe und Komplexität einzigartig in Deutschland. Aurubis bestätigt Ausblick für das laufende Geschäftsjahr Aurubis erwartet eine weiterhin hohe Nachfrage nach Kupferprodukten und den vom Unternehmen produzierten Metallen. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 wird ein operatives EBT von 300bis400Mio.€ erwartet. Den operativen ROCE prognostiziert das Multimetall-Unternehmen zwischen 7und11%. Am 6. Februar 2025 ab 14:00 Uhr (MEZ) bietet das Unternehmen die Möglichkeit für Analysten, Investoren und Journalisten, an einem englischsprachigen Webcast teilzunehmen. Der Zugangslink für den "listen-only"-Modus (ohne Voranmeldung) befindet sich auf der Aurubis-Website im Bereich Investor Relations. Die Quartalsmitteilung 3 Monate 2024/25 sowie weiteres Informationsmaterial finden Sie ab sofort auf unserer Website unter aurubis.com/investor-relations/publikationen/quartalsberichte . Ergänzend dazu finden Sie in unserer virtuellen Pressemappe passendes Bild- und Videomaterial unter aurubis.com/medien/pressemappe . * Da das IFRS-Ergebnis unter anderem Bewertungseffekte aus Metallpreisschwankungen aus unrealisierten Geschäften enthält, weist Aurubis abweichend hiervon das operative Ergebnis (EBT) aus. Dessen Darstellung eliminiert diese Effekte aus Metallpreisschwankungen auf unrealisierte Geschäfte weitgehend und ermöglicht so eine realistischere Beurteilung des Geschäftsverlaufs. Das operative EBT ist ausschlaggebend für die Steuerung des Unternehmens. Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com



