TOP-GOLD-CHANCE 2025: Goldrausch in Ontario: Mit dieser Aktie sichern Sie sich Ihr Stück vom Kuchen!

Anzeige / Werbung

NEUVORSTELLUNG +++ Diese Mine steht vor dem Produktionsstart - Jetzt einsteigen! Voll durchfinanziert & startklar: Diese Aktie steht vor dem großen Durchbruch!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Nachfrage nach physischem Gold in den USA explodiert - und hinter den Kulissen tobt ein Wettlauf um die wertvollsten Barren der Welt!

Trump-Tarifängste entfesseln den Gold-Sturm!

Angesichts drohender Handelszölle der Trump-Administration haben sich große Investoren dazu entschlossen, ihre Goldbestände massiv in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Das Ergebnis? Ein rekordverdächtiger Anstieg der Goldvorräte in New York, die mittlerweile ein gigantisches Volumen von 82 Mrd. Dollar erreicht haben! London, traditionell eines der wichtigsten Drehkreuze für den weltweiten Goldhandel, sieht sich dadurch mit einem plötzlichen Engpass konfrontiert.

Bank of England: Gold-Abhebungen im Stau!

Die Wartezeiten für den Abzug von Goldbarren aus den Tresoren der Bank of England haben sich dramatisch verlängert. Während es zuvor nur wenige Tage dauerte, um Goldbestände zu transferieren, müssen Investoren nun vier bis acht Wochen Geduld aufbringen. Die Nachfrage nach physischem Gold in den USA ist so hoch, dass die Transportkapazitäten an ihre Grenzen stoßen.

Und der Goldpreis?

Diese Entwicklung sollte ein neues Kapitel in der Goldmarkt-Dynamik aufschlagen. Der akute Engpass in London sollte die Gold-Preise weiter nach oben treiben, während New York sich als neue Drehscheibe für physisches Gold positioniert.