LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt und operativ verdient wie noch nie. Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Umsatz 2024 im Vorjahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Während Analysten mit einem Umsatz in der Größenordnung gerechnet hatten, übertraf Rational mit einem Anstieg des Gewinns vor Zinsen und Steuern um 13 Prozent auf 314 Millionen Euro die durchschnittlichen Erwartungen etwas.

Rational entwickelte sich laut Mitteilung auf dem wichtigen Markt Nordamerika besser als der Branchendurchschnitt, während der Erlös in Asien schwand. Im Heimatmarkt Deutschland wuchs der Konzern etwas. Konzernchef Peter Stadelmann sieht sein Unternehmen gut für die Zukunft positioniert und zeigte sich vorsichtig optimistisch - einen genauen Ausblick will der Manager am 27. März bekannt geben. An dem Tag werden auch die vollständigen Zahlen samt Dividendenvorschlag für das abgeschlossene Jahr präsentiert./ngu/lew/mis