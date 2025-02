DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK/HVB - Ein möglicher Zusammenschluss zwischen der Hypovereinsbank (HVB) und der Commerzbank soll erst einmal ohne harte Einschnitte für die Belegschaft der in München ansässigen Bank verlaufen. Das geht aus einem internen Schreiben von Unicredit-Chef Andrea Orcel an die HVB-Mitarbeiter hervor, das der SZ vorliegt. Unicredit, der italienische Mutterkonzern der HVB, erwägt seit Herbst eine Übernahme der Commerzbank, was in Frankfurt auf Widerstand stößt. Den Einstieg der Unicredit bei der Commerzbank nannte er eine Investition, die sich erst mittelfristig und auch nur potenziell auswirken werde. Es ginge um einen Zusammenschluss, der viel "weicher" wäre, als viele erwarteten und der erst nach einer Phase erfolgen würde, in der sich die Commerzbank eigenständig und "anhand unseres Beispiels" verbessern würde, während die HVB ihren Kurs fortsetzen könne, verspricht Orcel. (Süddeutsche Zeitung)

SAP - Als SAP in der vergangenen Woche die Jahreszahlen präsentierte, deutete Vorstandschef Christian Klein ein neues Produkt an - mit einem Superlativ: Es handle sich um "eine der größten Innovationen", die der Softwarehersteller je hervorgebracht habe. Details stellte Klein für eine Präsentation am 13. Februar in Aussicht. Dabei wird er nach Handelsblatt-Informationen das Angebot "Business Data Cloud" präsentieren. Unternehmen könnten damit Daten aus verschiedenen Quellen sammeln und aufbereiten. Bei dem Projekt arbeite SAP eng mit dem Softwareanbieter Databricks zusammen. Der DAX-Konzern will so ein Problem lösen, das im Moment viele Unternehmen daran hindert, ihre Prozesse durch Künstliche Intelligenz zu unterstützen. Es geht um die Bereinigung und Vereinheitlichung von Daten, die für das Training nötig sind. (Handelsblatt)

FLUGTAXIS - Beim kriselnden deutschen Flugtaxi-Entwickler Lilium wurden trotz der Ankündigung neuer Investorengelder nach der Insolvenz die Januar-Gehälter bisher nicht bezahlt, heißt es in sozialen Netzwerken. Zudem verzögert sich die Eigentumsübernahme der werthaltigen Lilium-Aktivitäten. Vor wenigen Tagen gab außerdem Europas größter Luftfahrtkonzern Airbus an, dass er die Arbeiten an seinem Flugtaxi-Modell CityAirbus NextGen wohl Ende des Jahres einfrieren werde. Vor allem die Batterietechnologie bereite Sorgen. Somit haben alle drei in Deutschland beheimateten Flugtaxi-Entwickler Airbus, Lilium und Volocopter mit technischen oder finanziellen Problemen zu kämpfen. (Welt)

COMAC - Der chinesische Flugzeughersteller Comac fährt die Produktion des C919 hoch und drängt nach Europa. Die C919 ist das erste Verkehrsflugzeug, das ausschließlich in China entwickelt wurde. Und es soll die etablierten Flugzeugbauer im Westen angreifen. Das Duopol von Airbus und Boeing ist vorerst nicht in Gefahr - doch das könnte sich schneller ändern als gedacht. (Handelsblatt)

HELLPOFRESH - Hellofresh liefert nun auch in Deutschland Fertiggerichte aus. "Jetzt geht es richtig los", kündigt Firmenchef Dominik Richter im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Seit Februar verkaufe man jetzt die Gerichte der Marke Factor75 auf dem Heimatmarkt. "Kunden haben uns immer wieder gefragt, ob wir nicht etwas anbieten können, das weniger Zeit in Anspruch nimmt", begründet er den Einstieg. Richter hat hohe Erwartungen an das Geschäft mit Fertiggerichten, die zu Hause nur aufgewärmt werden müssen. "In den nächsten zwei bis drei Jahren wird das Fertiggerichtegeschäft unser größter Wachstums-, aber auch Profitabilitätstreiber sein", stellt er in Aussicht. (Handelsblatt)

