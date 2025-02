NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Bonner seien eine der seltenen Erfolgsgeschichten im Telekomsektor, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies darauf, dass sie eines von nur 10 großen europäischen Unternehmen seien, die ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum (EPS) in Aussicht stellten, sowie auf das Kursplus von 150 Prozent binnen 4 Jahren. Die Sorgen über die hohe Bewertung der US-Tochter T-Mobile US seien angesichts ebenfalls guter Geschäftsaussichten sowie der Chancen durch den Abschluss der jüngsten Zukäufe unbegründet./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 23:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005557508