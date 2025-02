MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das Vorsteuerergebnis des Kupferkonzerns entspreche der Konsensschätzung und liege über seiner Prognose, schrieb Analyst Christian Obst am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Der vorsichtige Jahresausblick sei bestätigt worden. Dass der Unternehmer Dirk Rossmann als zweiter großer Aktionär neben Salzgitter seinen Anteil erhöhen wolle, stütze die Aktie kurzfristig, verringere aber den Streubesitz./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 07:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006766504