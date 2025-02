Hamburg (ots) -Nachhaltigkeit und Effizienz sind für moderne Unternehmen essenzielle Erfolgsfaktoren. Smurfit Westrock (https://www.smurfitwestrock.com/), eines der erfolgreichsten Unternehmen für papierbasierte Verpackungslösungen, hat in Zusammenarbeit mit Danfoss (https://www.danfoss.com/de-de/) eine innovative Verpackung entwickelt, die nicht nur die Umwelt schont, sondern auch Kosten spart. Dank einer ISTA-zertifizierten Wellpappe-Hexacomb-Lösung konnte das Transportvolumen reduziert, die Stapelfähigkeit verbessert und eine erhebliche CO2-Reduktion erzielt werden. Gleichzeitig spart Danfoss durch den Wechsel zu papierbasierten Verpackungen jährlich 300 Tonnen Plastik ein.Mehr Effizienz, weniger Plastik und LeervolumenDanfoss ist ein Unternehmen in den Bereichen Wärme- und Kältetechnik sowie Hydraulik- und Elektromotoren, das viel Wert auf eine nachhaltige Lieferkette legt und sich das Ziel gesetzt hat, bis 2030 klimaneutral zu sein. Ein zentraler Punkt auf diesem Weg war die Optimierung der Verpackung für bestimmte Komponenten (VLT® Drives), die aufgrund zu großer Verpackungseinheiten unnötig viel Platz im Transport einnahmen. Zudem suchte Danfoss nach einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichen EPS-Kunststoffverpackungen. Ziel war es, eine kompaktere, stabilere und nachhaltigere Verpackung zu entwickeln, die den Schutz der empfindlichen Bauteile gewährleistet.ISTA-zertifizierte Wellpappe-Hexacomb-Verpackung für maximale Raumausnutzung und NachhaltigkeitSmurfit Westrock analysierte die bestehende Verpackung und entwickelte eine maßgeschneiderte, papierbasierte Wellpappe-Hexacomb-Lösung, die in ihrer Zusammensetzung perfekt auf die Produktabmessungen und Schutzanforderungen abgestimmt ist. Durch ein innovatives Design konnte das Material effizienter genutzt und gleichzeitig die Stapelfähigkeit optimiert werden. Die neue ISTA-zertifizierte Verpackung reduziert das Transportvolumen erheblich, ermöglicht eine bessere Raumausnutzung in LKWs und ersetzt Kunststoffverpackungen vollständig durch recycelbare Materialien.Die Umsetzung der neuen Verpackungslösung zeigt messbare Erfolge:- 15 % geringere Transportkosten durch effizientere Raumnutzung- Optimierte Lagerlogistik durch verbesserte Stapelfähigkeit- Einsparung von 300 Tonnen Plastik pro Jahr durch die Umstellung auf papierbasierte Verpackungen- Signifikante Reduktion der CO2-Emissionen durch weniger FahrtenDie Zusammenarbeit zwischen Smurfit Westrock und Danfoss beweist, dass nachhaltige Verpackungslösungen nicht nur ökologische Vorteile bieten, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sind. Unternehmen, die ihre Lieferketten optimieren möchten, profitieren von individuellen, ressourcenschonenden Verpackungskonzepten, die langfristig Kosten senken und Umweltbelastungen reduzieren.Pressekontakt:Industrie-Contact AG für ÖffentlichkeitsarbeitUwe SchmidtTel. +49 179 399 57 71uwe.schmidt@industrie-contact.comOriginal-Content von: Smurfit Westrock Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114335/5965186