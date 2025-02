Berlin (ots) -Der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, und der Anbieter von Convenience-Stores und Mobilitätslösungen Circle K kooperieren ab sofort, um den ACE-Mitgliedern neue Vorteile zu bieten. Mit der Tankkarte FleetCard4You sparen die Mitglieder nicht nur bei jeder Tankfüllung, sondern auch bei der Autowäsche und Schmierstoffen.Deutschlandweit können ACE-Mitglieder die FleetCard4You an rund 5.000 Tankstellen einsetzen und vom Preisnachlass beim Tanken profitieren. Dazu zählen sämtliche Tankstellen der Marke TotalEnergies, da sie zum Netz von Circle K gehören, sowie die Tankstellen von Aral, AVIA, Eni (Agip), Westfalen und ausgewählte freie Tankstellen.Die Vorteile für ACE-Mitglieder im Detail:- Diesel und Benzin: 2,0 Cent Preisnachlass pro Liter an allen teilnehmenden Tankstellen- Autowäsche: 20 Prozent Preisnachlass auf den aktuellen Stationsverkaufspreis an automatischen Portalwaschanlagen an Tankstellen im deutschen Netz von Circle K mit der Kraftstoffmarke TotalEnergies- Schmierstoffe: 20 Prozent Preisnachlass auf den aktuellen Stationsverkaufspreis an Tankstellen im deutschen Netz von Circle K mit der Kraftstoffmarke TotalEnergies- Kostenlose Tankkarte für ACE-Mitglieder und deren Familienmitglieder- Bargeldloses Bezahlen an europaweit 21.000 TankstellenStefan Heimlich, Vorsitzender des ACE, betont die Vorteile der neuen Karte: "Wir freuen uns, dass wir unseren Mitgliedern mit der FleetCard4You bei etwas so Alltäglichem und Wichtigem wie dem Tanken und der Autopflege finanziell einen Mehrwert bieten können. Die Kooperation mit Circle K unterstreicht unser Engagement, den Mobilitätsalltag unserer Mitglieder so komfortabel und preiswert wie möglich zu gestalten.""Durch unsere Zusammenarbeit können wir auch ACE-Mitgliedern mit der FleetCard4You nicht nur tolle Konditionen, sondern auch europaweite Mobilität und maximale Flexibilität bieten," sagt Alexandra Memmler, Director B2B Mobility & Sales bei Circle K. "Durch das exklusive Tankkartenmodell profitieren auch sie von attraktiven Vorteilen. Schließlich ist es unsere Mission, es unseren Kundinnen und Kunden jeden Tag ein wenig leichter zu machen."Circle K übernahm in Deutschland Tankstellennetz und Tankkartengeschäft von TotalEnergiesHinter der FleetCard4You steht ein starkes Partnernetzwerk: Das kanadische Unternehmen Alimentation Couche-Tard Inc., Betreiber der Marke Circle K, übernahm das deutsche Tankstellennetz und das Tankkartengeschäft von TotalEnergies Anfang 2024. Rund 1.200 Tankstellen gehören in Deutschland zum Netz des Unternehmens. Im Rahmen einer Marken- und Liefervereinbarung und als TotalEnergies Vertragshändler für Kraftstoffe besitzt und betreibt Circle K Tankstellen in Deutschland unter der Marke TotalEnergies. Circle K erweitert das Angebot mit neuen Shop- und Waschkonzepten und neuem Branding.Pressekontakt:Pressekontakt ACE Auto Club Europa:Elena Marcus-EngelhardtPressesprecherinelena.marcus-engelhardt@ace.dePressekontakt Circle K in Deutschland:Cornelia SchulzeReferentin externe Kommunikationcornelia.schulze@circlekeur.comOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/5965260