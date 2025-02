München (www.anleihencheck.de) - Die Aktienmärkte haben sich im vergangenen Jahr von ihrer Glanzseite gezeigt, so das Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG im aktuellen "Aktienanleihen Investor".Egal, ob S&P® 500, DAX® oder SMI®, sie alle hätten zugelegt. Der Aufschwung sei aber nicht in der ganzen Breite angekommen, diverse Titel seien den Indices deutlich hinterhergehinkt. Mit einigen dieser "Fallen Angels" seien spannende Recovery-Stories verbunden. Die Schnäppchenjagd könne also beginnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...