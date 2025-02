Zürich - Avaloq, ein Anbieter von Technologie und Dienstleistungen im Bereich Wealth Management, hat Dr. Heiko Beck in sein Group Executive Board berufen. Als Managing Director für die Region Europa steuert Dr. Heiko Beck in Zukunft die Aktivitäten von Avaloq in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Luxemburg und dem restlichen Europa. Dr. Heiko Beck wird in seiner Funktion die digitale Transformation in der Region beschleunigen, indem er das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...