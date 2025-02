Die Valneva-Aktie erlebt am Donnerstag einen Kurssprung. In der Spitze ging es um +18% nach oben, aktuell notiert das an der Pariser Euronext gelistete Papier noch mit einem Plus von 7,5% bei 3,33 €. Doch was steckt hinter dieser plötzlichen Euphorie der Anleger? Und wichtiger noch: Ist das der Startschuss für eine nachhaltige Erholung? Grünes Licht für Chikungunya-Impfstoff in Großbritannien Die Valneva-Aktie schießt hoch, denn eine wichtige behördliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...