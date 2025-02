Der Schweizer Energieversorger Axpo will eine alpine Solaranlage in der Bündner Gemeinde Tujetsch bauen. Das Pionierprojekt Nalpsolar auf rund 2.000 Metern über Meer soll vor allem im Winter wichtigen, klimafreundlichen Strom liefern. Das Projekt Nalpsolar will Axpo im Rahmen des Gesetzes Solarexpress verwirklichen, das die Bewilligungsverfahren in der Schweiz verkürzt. Zuletzt hatten Schweizer Medien berichtet, dass es kaum Bewilligungen im Solarexpress gibt, weil die Kosten für alpine Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...