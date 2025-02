© Foto: Daniel Karmann/dpa

Siemens Healthineers überrascht mit starkem Gewinn trotz US-Zöllen und China-Krise - Die Aktie schießt nach oben, doch droht ein Verkauf durch Siemens?Siemens Healthineers hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und bleibt trotz drohender US-Zölle und Herausforderungen in China optimistisch. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns reagierte mit einem deutlichen Kursanstieg. Zoll- und Dollar-Effekte gleichen sich aus Trotz der von der US-Regierung verhängten oder drohenden Zölle hält Siemens Healthineers an seiner Jahresprognose fest. "Nach aktuellem Stand können wir die finanziellen Auswirkungen ausgleichen", erklärte Vorstandschef Bernd Montag in der …