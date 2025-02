Novo Nordisk - Aktie höher nach starken Quartalszahlen

Werbung







Hohe Nachfrage nach der Abnehmspritze Wegovy® lässt Gewinn steigen.



Am Mittwochmorgen deutscher Zeit veröffentlichte der dänische Pharmariese seine Zahlen für das vergangene Quartal sowie den Jahresbericht für 2024. Der Gewinn für das vierte Quartal 2024 stieg um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 28,23 Milliarden Dänische Kronen (3,98 Milliarden US-Dollar). Auf das Jahr 2024 gerechnet stieg der Gewinn im Vergleich zu 2023 um 21 Prozent auf 100,99 Milliarden Dänische Kronen. Der Umsatz 2024 betrug 290,40 Milliarden Dänische Kronen, ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zu 2023.



Getrieben wurde der Gewinnanstieg unter anderem durch die hohe Nachfrage nach der Abnehmspritze Wegovy®. Deren Umsatz stieg im vergangenen Quartal um 107 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf das Jahr 2024 gerechnet setzte Novo Nordisk mit Wegovy® 58,21 Milliarden Dänische Kronen um, was einem Anstiegt von 86 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Nach Ozempic® ist Wegovy® gemessen am Umsatz das wichtigste Medikament für Novo Nordisk.

Lars Fruergaard Jørgensen (CEO und Präsident von Novo Nordisk) gab sich zudem optimistisch eine Abnehmpille noch vor dem Rivalen Eli Lilly auf den wichtigen U.S. Markt zu bringen. Im Moment werden die Medikamente beider Firmen durch Spritzen verabreicht. Die Einnahme mittels Pillen gilt als der nächste wichtige Schritt, um den Zugang zu den Medikamenten für Patienten zu erleichtern. Der Markt reagierte positiv auf die vorgelegten Zahlen. Der Aktienkurs stieg am Mittwoch im Handel an der NYSE um fast 4 Prozent auf 85,73 US-Dollar.









