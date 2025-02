Novo Nordisk hat am Mittwoch seinen Geschäftsbericht veröffentlicht - und dieser kam bei den Anlegern gut an. Auch zahlreiche Analysten äußerten sich positiv. Die Aktie konnte deutlich zulegen. Auch am heutigen Donnerstag geht es bei dem Papier weiter nach oben. Heute richtet sich der Blick aber in die USA. Dort wird der Konkurrent Eli Lilly seinen Quartalsbericht vorlegen.Im vergangenen Jahr hat Novo Nordisk sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertreffen können. Zudem äußerte ...

