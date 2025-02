Die INDUS-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort und verstärkt ihr Portfolio mit einer weiteren internationalen Akquisition. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2025 übernimmt die INDUS-Beteiligung HAUFF-TECHNIK sämtliche Anteile an der ELECTRO TRADING ET AB, einem schwedischen Unternehmen mit Fokus auf Stromnetze, erneuerbare Energien, Bau und Infrastruktur. ELECTRO TRADING mit Sitz in Bromma bei Stockholm und einer weiteren Niederlassung in Kristianstad erzielt einen Jahresumsatz von rund 5 Millionen Euro. Die Übernahme bietet HAUFF-TECHNIK einen direkten Zugang zum skandinavischen Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...