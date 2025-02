© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In der kommenden Woche will der chinesische Autoriese neue Details zum autonomen Fahren vorstellen. Die Aktie legt am Donnerstag mehr als 11 Prozent zu.Der chinesische E-Autobauer BYD hat für den 10. Februar die Präsentation seiner neuen Strategie für intelligente Fahrzeugtechnik angekündigt. Im Mittelpunkt steht das "God's Eye"-System, das eine neue Ära des autonomen Fahrens einläuten soll. Die Börse reagiert begeistert - die Aktie schoss im Hongkonger Handel um zehn Prozent auf 315 Hong-Kong-Dollar nach oben. Das Unternehmen setzt damit verstärkt auf smarte Fahrfunktionen als Wachstumstreiber. Bereits im Januar hatte BYD mit der Einführung der "Xuanji"-Architektur den Fokus auf …