Die BYD-Aktie notiert aktuell bei 12,38 EUR und steht damit im Fokus der Anleger. Nach Jahren ungebremsten Wachstums sieht sich der chinesische Elektroautobauer nicht nur schwächerer Nachfrage, sondern auch einer immer härteren Konkurrenz gegenüber - allen voran durch Xiaomi, das mit einer aggressiven Europa-Strategie bis 2027 Tesla und BYD angreifen will. Gleichzeitig hält Investoren-Legende Warren Buffett weiter an seinem Engagement fest
