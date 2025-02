Die SAP-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend im XETRA-Handel und erreichte heute ein neues 52-Wochen-Hoch von 273,75 Euro. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs dynamisch und konnte sich schließlich bei 272,00 Euro stabilisieren, was einem Plus von 0,44 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 239.000 gehandelten Aktien robust, was das anhaltende Interesse der Investoren am größten deutschen Softwarekonzern unterstreicht. Besonders beachtlich ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 160,44 Euro, das vor genau einem Jahr erreicht wurde - seither konnte die Aktie einen Wertzuwachs von mehr als 40 Prozent verzeichnen.

Positive Geschäftsentwicklung stützt Kursdynamik

Die starke Kursentwicklung wird durch überzeugende Geschäftszahlen untermauert. Im jüngst abgeschlossenen Quartal konnte SAP einen deutlichen Umsatzanstieg um 10,73 Prozent auf 9,38 Milliarden Euro verbuchen. Auch das Ergebnis je Aktie verbesserte sich signifikant von 1,02 Euro auf 1,37 Euro. Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,24 Euro und einer Dividendenausschüttung von 2,38 Euro, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,20 Euro darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 276,11 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

