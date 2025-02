FRANKFURT (dpa-AFX) - Eckdaten der Hannover Rück haben am Donnerstag für positive Impulse nicht gereicht. Am Nachmittag verloren die Papiere unter den schwächsten Dax -Werten 2,2 Prozent auf 252,50 Euro. An den Mitte-Oktober erreichten Höchststand von 265,60 Euro kamen sie in diesem Jahr nicht mehr ganz heran.

Die Kennziffern des Rückversicherers seien einen Tick schwächer als erwartet ausgefallen, während die Preiserneuerungen weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Analyst Derald Goh von der RBC. Wichtig sei aber, dass der Konzern am Überschuss-Ziel für 2025 festhalte. Dies bedeute, dass die Verluste durch die Feuer in Los Angeles eingedämmt werden könnten und beruhige daher./ajx/jha/