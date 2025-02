Die jährlichen Einzelhandelsumsätze in der Eurozone stiegen im Dezember um 1,9% - Die Einzelhandelsumsätze auf dem alten Kontinent erreichten im Dezember einen Wert von -0,2% MoM - Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone stiegen im Dezember um 1,9%, nach revidiert 1,6% im November. Dies geht aus den am Donnerstag von Eurostat veröffentlichten offiziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...