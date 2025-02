Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 06

Teilweise 14 % Tagesgewinn für INFINEON am Dienstag waren die Eröffnung und die Entspannung in der Einschätzung der laufenden Aufträge und der Segmentergebnisse mit dem Schwerpunkt Autochips und Mobilfunk. Zielkurse lassen sich aus dieser Situation heraus noch nicht formulieren, aber 37 € sind möglich.INFINEON kämpft mit 17,5 Mrd. € Umsatz und 44 Mrd. € Marktwert um den Anschluss im internationalen Markt. Dünn ist die Ertragsqualität mit nur 1,17 € Gewinntaxe für dieses Jahr, also KGV 28. ELMOS ist deutlich kleiner mit nur 600 Mio. € Umsatz, aber 1,33 Mrd. € Marktwert, jedoch immerhin 5,70 € Gewinn je Aktie in diesem Jahr als Ziel und mithin KGV 12.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Der Handelskrieg hat begonnen- Europa steht in der schwächsten Stellung- Der Autokonflikt mit Amerika ist die wichtigste Größe- Nebenwerte: SECUNET mit Rückenwind?- Die reichste Bank Europas schlägt die Erwartungen- Kursrutsch bei PAYPALIhre Bernecker Redaktion /