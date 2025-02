Dow Jones & Co. waren gestern zunächst mit Verlusten in den Tag gestartet. Am Ende gelang den Indizes dann aber die Kehrtwende. Der Leitindex verbuchte schließlich ein Plus von 0,7 Prozent, der Nasdaq 100 legte etwa 0,6 Prozent zu. Die Federal Reserve warnt vor den möglichen Auswirkungen von Trumps Zöllen auf die Inflation im Jahr 2025. Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, betonte, dass es für die Zinspolitik der Zentralbank entscheidend sein wird, zwischen Überhitzung und Zöllen als ...

