London - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,50 Prozent reduziert, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet. Von den neun Mitgliedern im geldpolitischen Ausschuss sprachen sich sieben für eine Zinssenkung um 0,25 Punkte aus. Zwei Mitglieder waren für eine deutlichere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...