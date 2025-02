Die Tesla-Aktie rutscht diese Woche weiter ab. Nun senden die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts ein weiteres besorgniserregendes Signal: Nur 1.277 Tesla-Fahrzeuge wurden im Januar in Deutschland neu zugelassen - ein beispielloser Rückgang von fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.Mit diesen schwachen Absatzzahlen passt Deutschland ins Bild, das in den vergangenen Tagen mehr und mehr an Farbe gewann: Europa kehrt dem US-Elektropionier den Rücken (DER AKTIONÄR berichtete). Während der Gesamtmarkt ...

