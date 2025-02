Düsseldorf - Nachdem gehäuft Berichte über Parteiaustritte beim "Bündnis Sahra Wagenknecht" bekannt geworden sind, hat BSW-Vize Klaus Ernst reagiert und die Bedeutung heruntergespielt. "Austritte sind gerade bei einer so jungen Partei völlig normal", sagte er dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).Zuvor war bekannt geworden, dass sechs bayrische BSW-Mitglieder die Partei verlassen, weil das BSW im Bundestag mit der AfD gestimmt hatte. "Es werden in den kommenden Wochen 30 neue Mitglieder aufgenommen - insgesamt haben wir über 1.000 unbearbeitete Aufnahme-Anträge allein in Bayern", kommentierte Ernst.Am Donnerstag trat auch der EU-Abgeordnete Friedrich Pürner aus der Partei aus, ein Arzt, der vor allem als Kritiker der Corona-Politik bekannt wurde. Ernst sagte, er bedaure das. "Aber wir haben andere Leute, die statt ihm die Kritik an der Corona-Politik abdecken."Ernst versicherte, das BSW werde "auch künftig eine Zustimmung zu Gesetzen nur vom Inhalt abhängig machen und nicht davon, ob auch die AfD zustimmt. Was wäre denn, wenn wir eine Antrag für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einbringen, müssen wir den zurückziehen, wenn die AfD ihn unterstützt?"