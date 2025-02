EQS-Ad-hoc: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Personalie

2G Energy AG: Personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat



06.02.2025 / 17:03 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung 2G Energy AG: Personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat Heek, 06. Februar 2025 - Aufsichtsrat und Vorstand der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) haben heute die folgenden personellen Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat vereinbart: Der Aufsichtsrat bestellt Chief Sales Officer (CSO) Pablo Hofelich mit Wirkung zur ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2025 zum Vorstandsmitglied der 2G Energy AG, wobei Herr Hofelich zugleich auch den Vorstandsvorsitz (CEO) vom bisherigen CEO Christian Grotholt übernehmen wird. Die Vorstandsverträge mit Unternehmensgründer und CEO Christian Grotholt sowie COO Ludger Holtkamp laufen zu Ende Juli 2025 aus. Herr Grotholt beabsichtigt im Anschluss an seine Vorstandstätigkeit einen Wechsel in den Aufsichtsrat der 2G Energy AG, um so dem Unternehmen weiter erhalten zu bleiben. Entsprechende Satzungsänderungen zur Erweiterung des Aufsichtsrats von drei auf vier Mitglieder sowie seine Wahl in den Aufsichtsrat sollen der ordentlichen Hauptversammlung vorgeschlagen werden. Herr Holtkamp steht für eine weitere Vertragsverlängerung aus persönlichen Gründen nicht mehr zu Verfügung und scheidet zum 31. Juli 2025 auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen aus dem Vorstand der 2G Energy AG aus. Ab dem 1. August 2025 verteilen sich die Vorstandsressorts unterhalb des neuen CEO Pablo Hofelich, dessen bisherige CSO-Funktion mit seiner neuen Rolle verschmilzt, wie folgt: Herr Frank Grewe wird die Funktion des Chief Technology Officer (CTO) fortführen und zusätzlich die Produktions- und Beschaffungsaktivitäten abdecken. Herr Friedrich Pehle wird weiterhin die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) ausüben. Kontakt

