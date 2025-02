Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstag gegenüber dem Euro und dem Franken leicht zugelegt. Marktteilnehmer warten aber vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Das EUR/USD-Paar notierte am frühen Abend bei 1,0369 nach 1,0388 am Morgen bzw. 1,0407 am Vorabend. Beim USD/CHF-Paar sind es 0,9056 nach 0,9030 bzw. 0,9011. Entsprechend sind die Veränderungen bei EUR/CHF gering, das Paar ging zuletzt bei 0,9390 um. Nach dem heftigen Kurseinbruch ...

