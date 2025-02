San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Supermicro bietet luft- und flüssigkeitsgekühlte Architektur der nächsten Generation für die NVIDIA Blackwell-PlattformSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt die vollständige Produktionsverfügbarkeit seiner End-to-End-KI-Rechenzentrums-Bausteinlösungen® bekannt, die durch die NVIDIA Blackwell-Plattform beschleunigt werden. Das Supermicro Building Block Portfolio bietet die zentralen Infrastrukturelemente, die für die Skalierung von Blackwell-Lösungen mit einer außergewöhnlichen Zeitspanne bis zur Bereitstellung erforderlich sind. Das Portfolio umfasst eine breite Palette von luft- und flüssigkeitsgekühlten Systemen mit mehreren CPU-Optionen. Dazu gehört ein überlegenes thermisches Design, das traditionelle Luftkühlung, Flüssig-Flüssig- (L2L) und Flüssig-Luft-Kühlung (L2A) unterstützt. Darüber hinaus können eine vollständige Software-Suite für die Verwaltung von Rechenzentren, die Integration auf Rack-Ebene, einschließlich kompletter Netzwerk-Switching- und Verkabelungslösungen sowie die Validierung der L12-Lösung auf Clusterebene als schlüsselfertiges Angebot mit globaler Lieferung, professionellem Support und Service geliefert werden."In dieser transformativen Phase der KI, in der die Skalierungsgesetze die Grenzen der Rechenzentrumsfähigkeiten verschieben, liefern unsere neuesten NVIDIA Blackwell-basierten Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt wurden, eine herausragende Rechenleistung", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Die NVIDIA Blackwell GPU-Angebote von Supermicro in skalierbaren Plug-and-Play-Einheiten mit fortschrittlicher Flüssigkeits- und Luftkühlung bieten Kunden die Möglichkeit, eine Infrastruktur zu implementieren, die immer komplexere KI-Workloads unterstützt und dabei eine außergewöhnliche Effizienz bietet. Dies unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger, innovativer Lösungen, die KI-Innovationen beschleunigen."Weitere Informationen finden Sie unter www.supermicro.com/AIDie NVIDIA HGX B200 8-GPU-Systeme von Supermicro nutzen die nächste Generation der Flüssigkeits- und Luftkühlungstechnologie. Die neu entwickelten Kühlplatten und die neue 250-kW-Kühlmittelverteilungseinheit (CDU) bieten mehr als die doppelte Kühlleistung der vorherigen Generation im gleichen 4U-Formfaktor. Erhältlich in den Konfigurationen 42U, 48U oder 52U, nimmt das Rack-Scale-Design mit den neuen vertikalen Kühlmittelverteilern (CDM) keine wertvollen Rack-Einheiten mehr ein. Dies ermöglicht 8 Systeme mit 64 NVIDIA Blackwell GPUs in einem 42U-Rack und bis zu 12 Systeme mit 96 NVIDIA Blackwell GPUs in einem 52U-Rack.Das neue luftgekühlte 10U NVIDIA HGX B200 System verfügt über ein neu gestaltetes Gehäuse mit erweitertem thermischen Headroom, in dem acht 1000W TDP Blackwell GPUs Platz finden. Bis zu vier der neuen luftgekühlten 10-HE-Systeme können in einem Rack installiert und vollständig integriert werden. Dies entspricht der gleichen Dichte wie bei der vorherigen Generation und bietet gleichzeitig eine bis zu 15-fache Inferenz- und 3-fache Trainingsleistung.Die neuen SuperCluster-Designs beinhalten NVIDIA Quantum-2 InfiniBand- oder NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Netzwerke in einem zentralisierten Rack und ermöglichen eine nicht blockierende, skalierbare Einheit mit 256 GPUs in fünf Racks oder eine erweiterte skalierbare Einheit mit 768 GPUs in neun Racks. Diese Architektur - speziell für NVIDIA HGX B200 Systeme mit nativer Unterstützung für die NVIDIA AI Enterprise Software-Plattform zur Entwicklung und Bereitstellung produktionsreifer, durchgängiger agentenbasierter KI-Pipelines - in Kombination mit der Expertise von Supermicro bei der Bereitstellung der weltweit größten flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren bietet außergewöhnliche Effizienz und Time-to-Online für die ambitioniertesten KI-Rechenzentrumsprojekte von heute.Flüssigkeitsgekühlt oder luftgekühlt: Supermicro NVIDIA HGX B200-SystemeDas neue flüssigkeitsgekühlte 4U NVIDIA HGX B200 8-GPU System verfügt über neu entwickelte Kühlplatten und ein fortschrittliches Rohrdesign, das die Effizienz und Wartungsfreundlichkeit des Vorgängers, der für das NVIDIA HGX H100/H200 8-GPU System verwendet wurde, weiter verbessert. Das neue Rack-Scale-Design mit den neuen vertikalen Kühlmittelverteilern (CDM) ermöglicht eine dichtere Architektur mit flexiblen Konfigurationsszenarien für verschiedene Rechenzentrumsumgebungen und wird durch eine neue 250-kW-Kühlverteilungseinheit ergänzt, die die Kühlkapazität der vorherigen Generation mehr als verdoppelt, während der gleiche 4U-Formfaktor beibehalten wird. Supermicro bietet 42U-, 48U- oder 52U-Rack-Konfigurationen für flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren. Die 42U- oder 48U-Konfiguration bietet 8 Systeme und 64-GPU in einem Rack und eine skalierbare 256-GPU-Einheit in fünf Racks. Die 52U-Rack-Konfiguration ermöglicht 96-GPU in einem Rack sowie eine skalierbare Einheit von 768-GPU in neun Racks für die fortschrittlichsten KI-Rechenzentrumsbereitstellungen. Supermicro bietet auch eine In-Row-CDU-Option für große Installationen sowie eine Flüssigkeits-zu-Luft-Kühlungslösung für Racks, die kein Betriebswasser benötigt.Die NVIDIA HGX B200 Systeme von Supermicro unterstützen nativ die NVIDIA AI Enterprise Software, um die Zeit bis zur Produktionsreife von KI zu verkürzen. Mit den NVIDIA NIM Microservices können Unternehmen auf die neuesten KI-Modelle zugreifen und diese schnell, sicher und zuverlässig auf einer beschleunigten NVIDIA-Infrastruktur überall einsetzen - ob in Rechenzentren, in der Cloud oder auf Workstations.Für traditionelle Rechenzentren ist auch das neue luftgekühlte 10U NVIDIA B200 8-GPU-System mit einem neu gestalteten modularen GPU-Tray erhältlich, das die NVIDIA Blackwell-GPUs in einer luftgekühlten Umgebung unterbringt. Das luftgekühlte Rack-Design folgt der bewährten, branchenführenden Architektur der vorherigen Generation, vier Systeme und 32 Grafikprozessoren in einem 48U-Rack, bei gleichzeitiger NVIDIA Blackwell Leistung. Alle Supermicro NVIDIA HGX B200 Systeme sind mit einem 1:1-GPU-zu-NIC-Verhältnis ausgestattet und unterstützen NVIDIA BlueField-3 SuperNICs oder NVIDIA ConnectX-7 NICs für die Skalierung über eine Hochleistungs-Compute-Fabric.Supermicro bietet Unterstützung für Systeme, die in das NVIDIA Certified Systems Programm aufgenommen wurden. Dieses Programm integriert NVIDIA-Grafikprozessoren, CPUs und sichere Hochgeschwindigkeits-Netzwerktechnologien in Systeme führender NVIDIA-Partner und gewährleistet Konfigurationen, die für optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit validiert sind. Mit der Entscheidung für ein NVIDIA-zertifiziertes System können Unternehmen sicher sein, dass sie die richtige Hardwarelösung für ihre beschleunigten Datenverarbeitungsaufgaben finden. NVIDIA hat Supermicro Systeme mit NVIDIA H100 und H200 GPUs zertifiziert.End-to-End-Flüssigkeitskühlungslösung für NVIDIA GB200 NVL72SuperCluster-Lösung von Supermicro, die auf dem NVIDIA GB200 NVL72-System basiert, stellt einen Durchbruch in der KI-Computing-Infrastruktur dar und kombiniert die End-to-End-Flüssigkeitskühlungs-Technologie von Supermicro. Das System integriert 72 NVIDIA Blackwell-Grafikprozessoren und 36 NVIDIA Grace-CPUs in einem einzigen Rack und bietet Exascale-Computing-Funktionen über NVIDIAs bisher umfangreichstes NVLink-Netzwerk, das 130 TB/s GPU-Kommunikation erreicht.Die Vielseitigkeit der 48U-Lösung unterstützt sowohl Flüssigkeit-zu-Luft- als auch Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit-Kühlkonfigurationen und eignet sich damit für verschiedene Rechenzentrumsumgebungen. Darüber hinaus bietet die SuperCloud Composer Software von Supermicro Management-Tools für die Überwachung und Optimierung von flüssigkeitsgekühlten Infrastrukturen und liefert damit eine Komplettlösung vom Konzeptnachweis bis zur vollständigen Bereitstellung.End-to-End-Rechenzentrumslösung und Bereitstellungsdienste für NVIDIA BlackwellSupermicro bietet vom Proof-of-Concept (PoC) bis zur Full-Scale-Implementierung eine umfassende Lösung aus einer Hand und verfügt über eine globale Produktionskapazität, die alle erforderlichen Komponenten, Lösungsdesign auf Rechenzentrumsebene, Flüssigkühlungstechnologien, Netzwerklösungen, Verkabelung, Management-Software, Tests und Validierung sowie Installationsdienste vor Ort umfasst. Das firmeneigene Flüssigkühlsystem bietet eine komplette, individuell gestaltete Wärmemanagementlösung mit optimierten Kühlplatten für GPUs, CPUs und Speichermodule sowie vielseitige Formfaktoren und Kapazitäten von Kühlmittelverteilern, Verteilern, Schläuchen, Anschlüssen, Kühltürmen und hochentwickelter Überwachungs- und Verwaltungssoftware. Mit Produktionsstätten in San Jose, Europa und Asien bietet Supermicro unübertroffene Fertigungskapazitäten für flüssigkeitsgekühlte Rack-Systeme, die eine pünktliche Lieferung, reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO) und Umweltauswirkungen sowie eine gleichbleibende Qualität gewährleisten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden im eigenen Haus entwickelt und hergestellt (in den USA, Taiwan und den Niederlanden), wobei wir die globalen Betriebsabläufe für Skalierung und Effizienz nutzen und optimieren, um die TCO zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte für ihr Workload und ihre Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.
Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.