FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo von 4,50 auf 4,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen der Bank und den "optimistischen Ausblick". Intesa Sanpaolo gehöre "zu den effizientesten und profitabelsten Banken in Europa", schrieb er. Wegen der erwarteten starken Gewinnentwicklung rechnet Häßler mit weiterhin hohen Kapitalausschüttungen in den nächsten Jahren./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 17:14 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 17:18 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0000072618