Palantir explodiert! Big Data Spezialist dank KI der nächste Tech-Gigant? Chancen & Risiken 2025

Palantir Technologies wurde im Jahr 2003 von Peter Thiel, Alex Karp, Nathan Gettings, Stephen Cohen und Joe Lonsdale gegründet und hat sich seither zu einem der führenden Unternehmen für Datenanalyse-Software entwickelt. Ursprünglich arbeitete Palantir eng mit der US-Regierung zusammen, insbesondere mit Geheimdiensten und dem Verteidigungsministerium, um Softwarelösungen für die Terrorismusbekämpfung und nationale Sicherheitsfragen bereitzustellen. Das Unternehmen etablierte sich schnell als ein zentraler Akteur im Bereich der Big-Data-Analyse und entwickelte leistungsstarke Plattformen wie "Palantir Gotham", die es Geheimdiensten ermöglichen, große Datenmengen effizient zu analysieren und Muster zu erkennen.

Mit einer starken Marktposition, innovativen Technologien und einer wachsenden Anzahl an kommerziellen Kunden ist Palantir jedoch gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren weiter zu expandieren. Die Zahlen aus dem vierten Quartal unterstreichen dies. Sie bringen die Wachstumsraten der Vergangenheit sogar noch in eine höhere Dimension.

Auch wenn die Bewertung schon sehr hoch ist, bieten sich im Chartbild entsprechende Chancen, die wir mit dem Freestoxx-Tool erörtern.

