Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag kräftige Gewinne verbucht. Den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50, trennen inzwischen nur noch rund drei Prozent oder etwa 165 Punkte von seinem Rekordhoch aus dem Frühjahr 2000. Marktexperten wie Konstantin Oldenburger von CMC Markets verweisen auf eine «hoch spannende Marktphase» mit starken Schwankungen an den Börsen, in der negative Nachrichten bislang gut verarbeitet worden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...