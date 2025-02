Elon Musk will US-Haushalt auf die Blockchain bringen

In einer überraschenden Entwicklung plant das "Department of Government Efficiency" (DOGE) unter der Leitung von Elon Musk eine revolutionäre Veränderung in der US-Finanzverwaltung. Der Tech-Unternehmer erwägt, die US-Finanzen mithilfe von Blockchain-Technologie zu überwachen und zu optimieren, wie Forbes kürzlich berichtete.

DOGE: Musks Vision für mehr Transparenz im US-Haushalt

Das von Donald Trump per Executive Order eingeführte Department of Government Efficiency zielt darauf ab, die Effizienz der US-Regierung zu erhöhen. Unter Musks Führung sollen bürokratische Strukturen abgebaut, unnötige Ausgaben gekürzt und bestehende Agenturen neu strukturiert werden. Der Name DOGE, der auf die von Musk favorisierte Kryptowährung Dogecoin anspielt, signalisiert dabei einen unkonventionellen Ansatz.

Die Blockchain-Technologie soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Im Rahmen von DOGE soll sie genutzt werden, um Ausgaben nachzuvollziehen, Daten zu sichern, Zahlungen durchzuführen und Immobilien zu verwalten. Durch ihr dezentrales und unveränderliches Register können sämtliche Transaktionen lückenlos dokumentiert werden.

