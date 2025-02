Das selbstfinanzierte Wohltätigkeitsprogramm des Unternehmens lädt zertifizierte Wohltätigkeitsorganisationen in ausgewählten Städten ein, sich für einen von zehn Zuschüssen in Höhe von 10.000 US-Dollar zu bewerben

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute eine Verlosung von RMNI LOVE-Wohltätigkeitszuschüssen in Höhe von 100.000 US-Dollar bekannt, um den 10. Jahrestag seines selbstfinanzierten philanthropischen Programms, der Rimini Street Foundation, zu feiern. Registrierte Wohltätigkeitsorganisationen in ausgewählten Städten auf der ganzen Welt, in denen eine große Anzahl von Mitarbeitern und Kunden von Rimini Street vertreten ist, sind eingeladen, sich für einen von zehn Zuschüssen in Höhe von 10.000 US-Dollar zu bewerben, die im Laufe des Jahres 2025 bei verschiedenen persönlichen Zusammenkünften vergeben werden.

Rimini Street Celebrates the 10th Anniversary of its Corporate Foundation with a $100,000 RMNI LOVE Charitable Grant Giveaway (Graphic: Business Wire)

Die Rimini Street Foundation: 10 Jahre Spenden und Wachstum

Die 2015 gegründete Unternehmensstiftung, die von Mitarbeitern geleitet wird, die die vielfältige Kultur von Rimini Street repräsentieren, feiert ihr Jubiläumsjahr und beginnt damit zehn Jahre des Spendens, der Sachspenden und der Freiwilligenarbeit im Team, die zu 100 vom Unternehmen finanziert werden.

"Die Rimini Street Foundation ist ein Eckpfeiler dessen, was wir als Unternehmen sind, und spiegelt unser Engagement für die Schaffung gleicher Chancen für alle wider", sagte die Gründerin und Vorsitzende des Ausschusses der Rimini Street Foundation, Janet Ravin. "Im Laufe der Jahre haben wir mit so vielen wunderbaren Organisationen und neuen Freunden in der Gemeinschaft zusammengearbeitet, unsere Herzen geteilt und gemeinsam Erinnerungen geschaffen, während wir uns gemeinsam für den gesellschaftlichen Fortschritt einsetzen."

2022 startete die Stiftung das erste Förderprogramm RMNI LOVE in ihrer Heimatstadt Las Vegas. In Anlehnung an das "Follow-the-Sun"-Modell des Unternehmens für den Kundensupport, das sicherstellt, dass Kundenfälle bis zur Lösung von engagierten Ingenieuren betreut werden, wurde das Programm dann nach Tokio (2023) und London (2024) verlegt.

Höhepunkte der Zeremonien in Las Vegas 2022 finden Sie hier, der Veranstaltung in Tokio 2023 hier und der Veranstaltung in London 2024 hier.

Feiern eines Meilensteinjahres mit einer Verlosung von RMNI-LOVE-Zuschüssen in Höhe von 100.000 US-Dollar

Die Rimini Street Foundation, die nun in ihr 10.Jahr geht, kündigt eine besondere Spendenaktion in Höhe von 100.000 US-Dollar an, bei der zehn Wohltätigkeitsorganisationen mit jeweils 10.000 US-Dollar gefördert werden. Staatlich anerkannte Wohltätigkeitsorganisationen in den folgenden Städten sind eingeladen, sich über die Website von Rimini Street RMNI LOVE zu bewerben:

Denver, USA

Houston, USA

Kyoto, Japan

Manila, Philippinen

Melbourne, Australien

Paris, Frankreich

São Paulo, Brasilien

Seoul, Korea

Taipei, Taiwan

Toronto, Kanada

"Es ist schon schwierig genug, aus den vielen Städten nur zehn auszuwählen, und noch schwieriger, wenn wir aus der großen Zahl von Organisationen auswählen müssen, die sich jedes Jahr um die Zuschüsse bewerben. Jede Wohltätigkeitsorganisation ist so verdient, und ihre Leidenschaft für das Gute macht es für unseren Global Steering Committee zu einer echten Herausforderung, die eingereichten Anträge auf RMNI-LOVE-Zuschüsse zu prüfen", sagte Emily Garczynski, Mitglied des Kernausschusses der Rimini Street Foundation.

Das Programm nimmt ab dem 10. Februar 2025 Nominierungen entgegen und schließt die Einreichungen am 9. März 2025 ab. Weitere Einzelheiten und Anforderungen finden Sie auf der RMNI-LOVE-Website, zusammen mit Abschnitten, in denen Wohltätigkeitsorganisationen ihre Geschichten und ihren Einfluss auf die Gemeinschaft teilen können.

"Einer der besten Aspekte des Förderprogramms RMNI LOVE ist es, etwas über die selbstlosen, entschlossenen Superhelden zu erfahren, die jeden Tag etwas bewirken", sagte Ravin. "Wir sehen euch, wir hören euch und wir schätzen euch. Wir danken euch aus tiefstem RMNI-Herzen!"

Die Rimini Street Foundation hat bisher mit 550 gemeinnützigen Organisationen weltweit zusammengearbeitet und diese unterstützt. Erfahren Sie mehr über das preisgekrönte philanthropische Programm, die Aktivitäten und die Wirkung von Rimini Street unter www.riministreet.com/foundation.

Contacts:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com