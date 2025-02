Es ist das beherrschende Thema dieser Börsenwoche. Seit US-Präsident Donald Trump vor wenigen Tagen diverse Einfuhrzölle angedroht hatte, sind die Börsianer in Aufruhr und die Kursschwankungen haben schwer zugenommen. In Mexiko und Kanada gab es zwar zunächst Beruhigung und eine Aussetzung von Zöllen. China hingegen erfährt diesen Luxus nicht. Dort sind zusätzliche Auflagen nun aktiv, was einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich zieht.Anzeige:Nicht nur werden Einfuhrzölle erhöht. Darüber hinaus fallen ab sofort ...

