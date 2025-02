An den US-Börsen hat es am Donnerstag keine einheitliche Richtung gegeben. Den Dow Jones drückten zahlreiche schwache Aktien moderat in die Verlustzone. Währenddessen erholten sich die überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Indizes weiter von ihren am Freitag und Montag erlittenen deutlichen Verlusten. Vor dem Arbeitsmarktbericht für Januar wagten sich die Anleger aber allgemein nicht allzu stark aus der Deckung.Der bekannteste Wall-Street-Index Dow büßte letztlich 0,28 Prozent auf ...

