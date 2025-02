New York - US-Börsen hat es am Donnerstag keine einheitliche Richtung gegeben. Den Dow Jones Industrial drückten zahlreiche schwache Aktien moderat in die Verlustzone. Währenddessen erholten sich die überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Indizes weiter von ihren am Freitag und Montag erlittenen deutlichen Verlusten. Vor dem Arbeitsmarktbericht für Januar wagten sich die Anleger aber allgemein nicht allzu stark aus der Deckung. Der bekannteste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...