NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Sportwagenbauers stimme mit seiner Schätzung überein, der freie Barmittelzufluss sei zugleich stärker gewesen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am wichtigsten sei, dass Porsche die Prognose 2025 für die operative Profitabilität gesenkt habe. Dies dürfte aber weitgehend erwartet worden sein./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 15:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 15:57 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAG9113