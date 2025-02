Vancouver, Kanada - 6. Februar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Inka Health Corp. ("Inka Health") mit Quantify Research ("Quantify"), einem weltweit führenden Anbieter von Datenanalysen im Gesundheitswesen und Lösungen für reale Evidenz, eine Interessenbekundung (Expression of Interest, EOI) eingegangen ist. Diese EOI schafft einen Rahmen für eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, um Synergien in der fortgeschrittenen Datenanalyse und der onkologischen Forschung zu ermitteln, mit besonderem Schwerpunkt auf der Nutzung von KI-gesteuerten Vorhersagemodellen zur Verbesserung der Erkenntnisse im Bereich Krebsbehandlung.

Quantify Research ist ein anerkannter Marktführer in der Datenanalyse im Gesundheitswesen und ist spezialisiert auf Gesundheitsökonomie, Ergebnisforschung und reale Evidenz. Mit einem Jahrzehnt Erfahrung in der Nutzung großskaliger skandinavischer und europäischer Gesundheitsdaten bietet Quantify Pharmaunternehmen, Regulierungsbehörden und Gesundheitseinrichtungen weltweit entscheidende Einblicke.[i] Quantify, das über einen einzigartigen Zugang zu qualitativ hochwertigen realen Daten (mehr als 26 Millionen Patienten mit hohem Erfassungsgrad und lebenslanger Nachverfolgung[ii]) sowie über Fachwissen im Bereich der RWD-Analyse verfügt, hat sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Inka Health bekundet, um die Entwicklung von SynoGraph zu unterstützen. SynoGraph ist eine proprietäre Plattform von Inka, die darauf ausgelegt ist, die Präzisionsmedizin durch kausale grafische Modelle zu verbessern, die zum Teil mit realen Daten (RWD) parametrisiert werden, indem sie analytische Beiträge und Fachwissen im Bereich der Einblicke in reale Daten, einschließlich KI-gestützter prädiktiver Analysen, zur Verbesserung onkologischer Behandlungsstrategien bereitstellt.

Im Rahmen der EOI wollen Inka Health und Quantify Research Möglichkeiten zur Zusammenarbeit an datengestützten Forschungsinitiativen, insbesondere zur Unterstützung der Entwicklung von SynoGraph, erkunden. Quantify Research hat Interesse bekundet, Inka Health bei der Verfeinerung, Parametrisierung und Validierung von SynoGraph-Modellen zu unterstützen, indem es Zugang zu einer kontrollierten Umgebung mit realer Datenanalyse bietet, einschließlich strukturierter Daten aus elektronischen Patientenakten (EHR, Electronic Health Records), Daten zu medizinischen Leistungen/Leistungsanträgen, Genomik, Bildgebung und anderen relevanten klinischen Kennzahlen. Der Zugriff auf und die Verarbeitung von Daten erfolgt unter Einhaltung strenger Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, um die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten.

"Diese Interessenbekundung von Quantify Research ist ein entscheidender Schritt bei der Erforschung der Integration fortschrittlicher Datenanalysen aus der realen Welt mit unserer KI-gesteuerten SynoGraph-Plattform. Durch die Kombination unserer Stärken wollen wir präzisionsmedizinische Ansätze in der Onkologie optimieren und die Patientenergebnisse durch datengestützte Erkenntnisse verbessern", so Paul Arora, CEO von Inka Health.

Die EOI ist ein strategischer Schritt für Onco-Innovations, um sein Ziel, die Forschung und Entwicklung von Krebsmedikamenten voranzutreiben, zu erreichen. Durch die Nutzung des Know-hows von Quantify Research in der realen Datenanalyse kann die 100%ige Tochtergesellschaft von Onco, Inka Health, auf die Weiterentwicklung der SynoGraph-Plattform hinarbeiten, um präzisere Modellierungen und datengestützte Einblicke zu ermöglichen. Onco untersucht aktiv, wie die fortschrittlichen analytischen Fähigkeiten von SynoGraph genutzt werden können, um das Ziel von Onco zu unterstützen, die Behandlungsstrategien in der Onkologie zu verbessern, wichtige Biomarker zu identifizieren und das Design klinischer Studien zu optimieren.

"Die Zusammenarbeit mit Quantify Research unterstützt unsere Vision, KI und reale Daten zu nutzen, um Innovationen in der onkologischen Forschung voranzutreiben ", so Thomas O'Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

"Thomas O'Shaughnessy"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas O'Shaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

mailto:investors@oncoinnovations.com

https://oncoinnovations.com/

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die EOI, die Fähigkeit des Unternehmens, Synergien durch seine Übernahme von Inka zu realisieren, und die Aussichten des Unternehmens sowie das Geschäft und die Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "potenziell", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen, unter anderem infolge des Ausbleibens einer Vereinbarung oder eines Arrangements mit Quantify über die EOI hinaus oder das Unvermögen des Unternehmens, die erwarteten Synergien und Vorteile aus seiner Übernahme von Inka zu realisieren. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78394Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78394&tr=1



