Vancouver, Kanada - 27. Juni 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Inka Health Corp. ("Inka Health"), eine formelle Interessenbekundung (Expression of Interest, EOI) von AstraZeneca plc (AstraZeneca) erhalten hat, in der AstraZeneca seine Absicht bekundet, sich als Gründungsmitglied am Predictive Oncology Outcomes using Multimodal AI-(PROmAI)-Konsortium zu beteiligen. PROmAI ist eine strategische Initiative, die führende globale Pharmaunternehmen und wissenschaftliche Experten zusammenbringen soll, um Inka Health bei der Entwicklung von KI-Lösungen der nächsten Generation in der Onkologie zu unterstützen und auf diese Einfluss zu nehmen. Die Beteiligung von AstraZeneca würde die Vision des Konsortiums untermauern, eine hochwirksame Plattform für verschiedene Interessengruppen zu schaffen, die die Zukunft der prädiktiven Krebsforschung gestaltet.

Das von Inka Health ins Leben gerufene und geleitete PROmAI-Konsortium ist eine gemeinschaftliche Initiative, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, die Entwicklung und Validierung von Methoden der künstlichen Intelligenz zu fördern, um eine bessere Vorhersage von Ergebnissen in der Onkologie zu ermöglichen. Das Konsortium ist darauf ausgerichtet, die derzeitigen Einschränkungen der translationalen Modellierung zu überwinden, insbesondere beim Übergang von der frühen zur späten Phase der klinischen Entwicklung, und will Erkenntnisse aus der pharmazeutischen, datenwissenschaftlichen und klinischen Forschung zusammenführen. Inka Health befindet sich in aktiven Gesprächen mit weiteren globalen Pharmaunternehmen über eine mögliche Teilnahme am Konsortium und wird über weitere Fortschritte informieren.

Durch die Kombination von realen und klinischen Studiendaten - einschließlich molekularer, klinischer, bildgebender und anderer multimodaler Datensätze - mit neuen Techniken der kausalen KI will das Konsortium Innovationen in der prädiktiven Modellierung fördern, die die Interpretierbarkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse verbessern und zu Rahmenbedingungen beitragen, die den Erwartungen der Regulierungsbehörden und Kostenträger entsprechen. Die teilnehmenden Mitglieder werden bei der Konzeption und Durchführung von Forschungsaktivitäten zusammenarbeiten, die das übergeordnete Ziel unterstützen, das Vertrauen, die Transparenz und den Nutzen von KI-gestützten Erkenntnissen in der onkologischen Arzneimittelentwicklung zu verbessern. Dieses Konsortium eröffnet Inka Health eine strategische Chance, sich an der Spitze der Weiterentwicklung von KI-Methoden in der Onkologie zu positionieren.

Mit der EOI hat AstraZeneca seine Absicht bekundet, an der Sondierungsphase des Konsortiums teilzunehmen, die gemeinsame Planungsgespräche, frühe Beiträge zur Projektausrichtung und eine strategische Ausrichtung auf die wichtigsten Anwendungsfälle vorsieht. Diese Zusammenarbeit wird sich voraussichtlich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, wobei Potenzial für eine breitere Beteiligung an wissenschaftlichen Publikationen, Workshops und zukünftigen Initiativen besteht, die den wissenschaftlichen Auftrag des Konsortiums voranbringen.

Onco-Innovations betrachtet diese Interessenbekundung als eine starke Bestätigung der Relevanz und des potenziellen Einflusses der PROmAI-Initiative auf dem sich schnell entwickelnden Gebiet der onkologischen Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für die Förderung der sektorübergreifenden Zusammenarbeit ein, um das transformative Potenzial der künstlichen Intelligenz in der klinischen Innovation zu erschließen.

"Hier geht es nicht nur darum, zu beweisen, dass KI in der Onkologie funktionieren kann, sondern auch darum, die Funktionsweise so zu gestalten, dass sie für Regulierungsbehörden, Klinikpersonal und letztendlich für Patienten von Bedeutung ist. Die Beteiligung von AstraZeneca in diesem frühen Stadium signalisiert unser gemeinsames Engagement, praktische, zuverlässige KI-Anwendungen in einem der komplexesten Bereiche der Medizin voranzutreiben. Als führendes Unternehmen in diesem Bereich sehen wir PROmAI nicht nur als Forschungsinitiative, sondern auch als Grundlage für die Festlegung von Standards in puncto Zuverlässigkeit, Nutzen und translationale Wirkung von KI in der Onkologie", so Paul Arora, CEO von Inka Health.

Über Inka Health

Inka Health ist ein Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützten Analysemethoden die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung durch fortschrittliche kausale KI revolutioniert. Die firmeneigene Plattform SynoGraph ermittelt anhand von KI-gestützten Kausalschlüssen, welche Krebspatienten am ehesten auf bestimmte Behandlungen ansprechen, und bewirkt damit Fortschritte in der Präzisionsmedizin. Durch die Einbindung verschiedenster multimodaler medizinischer Daten aus den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Proteomik deckt SynoGraph verborgene Erkenntnisse auf, die sowohl Behandlungsentscheidungen als auch die Planung klinischer Studien optimieren können. Mit dieser Spitzentechnologie unterstützt Inka Health Pharmaunternehmen dabei, die Entwicklung von Arzneimitteln zu forcieren, Fehlschläge bei Studien zu reduzieren und lebensrettende Therapien rascher auf den Markt zu bringen.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

"Thomas O'Shaughnessy"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas O'Shaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

mailto:investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, potenzielle Vermarktung und den Nutzen der Technologien des Unternehmens, PROmAI und die Aussichten des Unternehmens und zu den Geschäften und Plänen des Unternehmens im Allgemeinen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "potenziell", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Scheitern der Weiterentwicklung, der Erprobung oder der Vermarktung seiner Technologien, das Scheitern der Realisierung der erwarteten Vorteile von PROmAI und andere Risiken, die regelmäßig in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80181Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80181&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68237C1059Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19545452-onco-innovations-begruesst-interesse-astrazeneca-gruendungsrolle-promai-inka-angefuehrten-ki-onkologie-konsortium