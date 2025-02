München - Der scheidende Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und frühere UN-Diplomat Christoph Heusgen rät den europäischen Regierungen zu mehr Gelassenheit im Alltag mit US-Präsident Donald Trump."Gegenüber den täglichen Überraschungen sollten wir eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen", sagte Heusgen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" zur Beurteilung von Trumps ersten Amtswochen unter anderem mit Gedankenspielen über die Zukunft des Gazastreifens unter US-Kontrolle. "Aus seiner ersten Amtszeit wussten wir um die Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten. Er hat sich nicht verändert."Die Europäer müssten zusammenstehen und auf der Grundlage des Völkerrechts gemeinsame Antworten finden. Er hoffe, dass die Sicherheitskonferenz Ende nächster Woche in München den Akteuren aus der ganzen Welt die Möglichkeit zu Problemlösungen biete.Heusgen, der die Konferenz dann zum letzten Mal leitet, sagte: "Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine vergleichbare Zeit gab, in der so viele Krisen und Konflikte gleichzeitig stattfanden." Zu der Konferenz unter dem Motto "Frieden durch Dialog" werden 60 Regierungschefs und 150 Minister erwartet.