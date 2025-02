© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Schweden: Saab, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Norwegen: Yara, Jahreszahlen 09:00 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Hauptversammlung Japan: Mazda Motor, Q3-Zahlen Finnland: Konecranes Oyj, Jahreszahlen Italien: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen Norwegen: Schibsted, Jahreszahlen