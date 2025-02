In der Saison 2024/25 wird die Gesamtproduktion von Zitrusfrüchten in Mexiko voraussichtlich um 4 % im Vergleich zu der vorherigen Saison steigen, was hauptsächlich auf die erhöhte Limettenproduktion zurückzuführen ist, berichtet Agraria.pe auf Grundlage eines Berichts des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA). Bildquelle: Pixabay Die Produktion frischer Orangen wird...

Den vollständigen Artikel lesen ...