Der E-Commerce-Gigant Amazon hat im vierten Quartal 2024 seine Geschäftszahlen deutlich verbessert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,86 US-Dollar, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,03 US-Dollar darstellt. Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen zulegen und erreichte 187,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Cloud-Sparte AWS verzeichnete ebenfalls ein robustes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 19 Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch in der Gesamtjahresbilanz wider, wo der Konzern seinen Umsatz auf 638 Milliarden US-Dollar steigern konnte.

Massive KI-Investitionen trotz gedämpfter Aussichten

Die Prognose für das laufende Quartal sorgte allerdings für Ernüchterung an den Börsen. Amazon rechnet mit einem Umsatz zwischen 151 und 155,5 Milliarden Dollar, was deutlich unter den Analystenerwartungen von 158 Milliarden Dollar liegt. Als Grund wurde unter anderem der erstarkende Dollar genannt, der die internationalen Erlöse schmälert. Trotz der verhaltenen Aussichten plant das Unternehmen massive Investitionen in seine Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Rund 100 Milliarden Dollar sollen in diesem Jahr in den Ausbau von Rechenzentren fließen, da die Nachfrage nach KI-Ressourcen die verfügbaren Kapazitäten bereits übersteigt. Die enttäuschende Prognose führte zu einem nachbörslichen Kursrückgang der Amazon-Aktie um mehr als vier Prozent.

Anzeige

Amazon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Amazon-Analyse vom 7. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Amazon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Amazon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...